Pokémon GO festeggia il Capodanno Lunare: bonus e un nuovo Pokémon ora disponibili!

Come già accaduto nel 2019, anche questa volta, Pokémon GO è pronto a dedicare un evento speciale al Capodanno Lunare, che porterà con sé l'avvento dell'anno del topo.

Per un periodo di tempo limitato, gli Allenatori potranno dunque celebrare in-game l'importante ricorrenza, a partire da...ora! L'evento è infatti stato attivato in Pokémon GO alle ore 22:00 della giornata odierna, venerdì 24 gennaio. Il tutto si protrarrà sino al medesimo orario di lunedì 3 febbraio. Per l'occasione, i giocatori possono approfittare di diversi bonus speciali.

Innanzitutto, tutti i Pokémon di colore rosso presenti nel titolo mobile appariranno con maggiore frequenza allo stato selvatico: si tratta di Charmeleon, Vulpix, Parasect, Voltorb, Jynx, Magmar, Magikarp, Flareon, Slugma, Wurmple, Corphish, Kricketot e Foongus. Gli Allenatori particolarmente fortunati potrebbero inoltre imbattersi in un Gyrados cromatico/shiny...ovviamente rosso! Inoltre, dalla schiusa delle Uova da 7 km sarà possibile ottenere Shuckle, Foongus ed una creatura mai apparsa in Pokémon GO: Darumaka.



Inoltre, i giocatori potranno usufruire dei seguenti bonus:

Tramite i pacchi amicizia sarà possibile essere ricompensati con Caramelle Rare;

sarà possibile essere ricompensati con Caramelle Rare; Realizzando scambi con i propri amici vi sarà maggiore possibilità di diventare amici fortunati ;

; Scambiando i Pokémon, sarà maggiore la probabilità di ottenere un Pokémon fortunato;

