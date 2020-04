Pokémon GO festeggia i Compagni: nuovi Pokémon e bonus speciali

Hanno preso ufficialmente il via i festeggiamenti per l'evento speciale dedicato ai Pokémon Compagni in Pokémon GO, con tanti nuovi bonus e l'arrivo di creature inedite.

Ora attivo all'interno del gioco mobile di Niantic, quest'ultimo introduce in-game alcune interessanti novità che faranno felici gli aspiranti Maestri di Pokémon sino al prossimo lunedì 27 aprile, alle ore 10:00. Tra le aggiunte più interessanti figura sicuramente il debutto all'interno del titolo di due Poket Monster inediti. Come potete verificare in calce a questa news, si tratta nello specifico di Volbeat, e Illuminise, entrambi Pokémon di Tipo Coleottero ora disponibili in tutte le Regioni del mondo, sia allo stato selvatico sia all'interno delle Uova.



A tutto ciò si aggiunge la possibilità di incontrare anche il Pokémon Woobat, oltre a Meowth di Alola, Chansey, Eevee, Feebas, Lillipup e Joltik. Complessivamente le creature appariranno con maggior frequenza allo stato selvatico e nelle uova, oltre che nelle ricerche speciali sul campo. Sarà inoltre possibile rafforzare il proprio legame con i Pokémon Compagni grazie a numerose agevolazioni di meccaniche in-game specificatamente dedicate.



Recentemente, lo ricordiamo, ha preso il via anche il Raid di Landorus, mentre lo store in-game di Pokémon GO ha accolto alcune interessanti promozioni relative alle diverse tipologie di Poké Ball.