Pokémon GO festeggia il Dia de Muertos: Marowak di Alola, bonus e tanti oggetti gratis

Mentre vi preparate ad un rewatch dell'eccellente Coco della Pixar, potete afferrare le Poké Ball per festeggiare in grande stile il Dia de Muertos anche in Pokémon GO.

Tra la marea di nuovi eventi di novembre in Pokèmon GO, troviamo infatti anche una celebrazione interamente dedicata alla festività tradizionale messicana. Per l'occasione, Niantic ha preparato moltissime attività, che saranno disponibili dalle ore 10:00 di lunedì 1 novembre alle ore 20:00 di martedì 2 novembre. Per tutta la durata dell'evento a tema Dia de Muertos, saranno attivi diversi bonus, con i Moduli esca e gli Aromi che dureranno 90 minuti e le catture di Pokémon che frutteranno il doppio di polvere di stelle.

Ad arricchire il tutto, contribuiranno poi diverse missioni speciali, tra Sfide di collezione, giornate di Lotte GO e nuove ricerche sul campo, che consentiranno di imbattersi anche in un raro Marowak di Alola. Allo stato selvatico, saranno presenti molti Cubone, Sunkern, Murkrow, Houndour, Sableye, Roselia. Inoltre, con un po' di fortuna, sarà possibile incontrare anche Sunflora, Drifloon e Yamask.



Infine, chiude la rassegna di novità la possibilità di aggiudicarsi una serie di oggetti gratis. Tra questi ultimi, troviamo uno speciale Pacco Evento contenente 20 Poké Ball e un aroma. Gli avatar potranno inoltre essere abbigliati con una T-Shirt celebrativa del Dia de Muertos, anche questa offerta in omaggio da Niantic.