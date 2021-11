Pokémon GO festeggia Diamante Lucente e Perla Splendente: tanti bonus gratis ed eventi

In vista dell'imminente lancio di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, il mondo di Pokémon GO è pronto ad accogliere un nuovo speciale evento dedicato.

Di conseguenza, dalle ore 10:00 di martedì 16 novembre alle ore 20:00 di domenica 21 novembre, gli Allenatori attivi nel titolo mobile avranno l'opportunità di beneficiare di alcuni bonus a tema. In particolare, la distanza per la schiusa delle Uova nelle Incubatrici sarà dimezzata, mentre per le Superincubatrici la riduzione sarà pari a un terzo. In aggiunta, sarà possibile catturare con le proprie Poké Ball versioni in costume di alcune creature:

Turtwig con il cappello di Lucas;

Chimchar con il cappello di Lucas;

Piplup con il cappello di Lucas;

Turtwig con il cappello di Lucinda;

Chimchar con il cappello di Lucinda;

Piplup con il cappello di Lucinda;

Cappello di Sinnoh

Maglia di Sinnoh

Pantaloni di Sinnoh

Scarpe di Sinnoh

Zaino di Sinnoh

Gonna di Sinnoh

Stivali di Sinnoh

Catturandoli tutti, gli Allenatori potranno guadagnare 1.000 punti esperienza, 3.000 unità di polvere di stelle e un incontro con Froslass. Inoltre, una nuova selezione di oggetti di personalizzazione dell'avatar saranno disponibili gratuitamente ina partire da lunedì 15 novembre. In particolare, troviamo:Infine, Pokémon tratti da Pokémon Perla Splendente e Diamante Lucente appariranno più spesso allo stato selvatico, e saranno inoltre protagonisti di

Ricordiamo che i due remake per Nintendo Switch saranno ufficialmente disponibili a partire dal prossimo 19 novembre. Tuttavia, sono ormai diverse le segnalazioni legate alla presenza di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente nelle mani di alcuni giocatori, con conseguente diffusione di leak in rete. In attesa del Day One, ricordiamo che in Pokémon GO è attiva la Festa delle Luci.