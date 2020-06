Pokémon GO festeggia il DLC di Spada e Scudo: nuovi item e Farfetch'd di Galar

Mentre Nintendo e Game Freak pubblicano il trailer di lancio del DLC L'Isola dell'Armatura di Pokémon Spada e Scudo, anche Pokémon GO si prepara ad accogliere delle novità.

Il team di Niantic ha infatti scelto di festeggiare l'ampliamento dei confini della Regione di Galar con l'inserimento nel titolo mobile di alcuni contenuti aggiuntivi. In particolare, già a partire da ora, gli Allenatori possono imbattersi nel Farfetch'd di Galar, variante regionale del celebre Poket Monster di Prima Generazione. La creatura resterà tuttavia a disposizione della community solamente per un periodo di tempo molto limitato: il Pokémon Selvanatra abbandonerà infatti Pokémon GO giovedì 18 giugno, alle ore 15:00 del fuso orario nostrano.



In aggiunta alla creatura di Ottava Generazione, la boutique di Pokémon GO accoglierà anche nuovi item per gli avatar degli Allenatori. Questi ultimi saranno ispirati proprio a Farfetch'd di Galar, oltre che all'Isola dell'Armatura. Alcuni dei nuovi oggetti in-game, lo segnaliamo, sono disponibili in maniera totalmente gratuita. In calce a questa news, potete inoltre visionare un'anteprima degli abiti ispirati al Pokémon Selvanatra.



In chiusura, ricordiamo che il team di Niantic ha confermato che ulteriori novità sono in dirittura di arrivo per il gioco mobile: in particolare, anche le Megaevoluzioni sono in arrivo in Pokémon GO!