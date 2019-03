Pokemon GO festeggia l'Equinozio: protagonisti i Pokemon di Tipo Erba!

A partire da oggi, venerdì 15 marzo, sono disponibili per un periodo i limitato i Raid di Rayquaza, ma questo non è l'unico evento speciale in programma in Pokemon GO.

Come potete infatti verificare in calce a questa news, l'Account Twitter ufficiale di Pokemon GO ha reso noto di avere in programma un piano di festeggiamenti dedicati all'arrivo dell'equinozio. L'evento prenderà il via in data 19 marzo, alle ore 13:00 PDT (ore 21:00 del fuso orario italiano), e terminerà il 26 marzo, nel medesimo orario.

Ospiti speciali saranno i Pokemon d'Erba. Questi ultimi infatti appariranno più frequentemente allo stato selvatico, potranno essere sfidati all'interno dei Raid e saranno i protagonisti di missioni di ricerca sul campo a tempo limitato. Inoltre, annuncia Niantic, "Lunatone e Solrock si scambieranno gli emisferi e rimarranno nelle loro nuove aree geografiche anche dopo la fine dell’evento". Infine, alcuni attacchi saranno introdotti in Pokemon Go in maniera definitiva:

Acidobomba sarà disponibile per Arbok, Victreebel, Tentacruel, Muk, Muk di Alola, Quagsire, Qwilfish, Octillery e Swalot.

Vorticerba sarà disponibile per Victreebel e Shiftry.

Insomma, un ricco programma per i festeggiamenti dell'Equinozio è pronto a prendere il via all'interno di Pokemon GO: aspiranti Maestri di Pokemon siete pronti a prendervi parte? Per aiutarvi ad ampliare la vostra Squadra, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare una Guida alla cattura di Ditto in Pokemon GO.