Pokémon GO festeggia la Fashion Week: nuovo Pokémon per la Settimana della Moda

Dopo aver offerto i primi dettagli sui Community Day previsti a settembre e ottobre in Pokémon GO, il team di Niantic provvede a condividere un ulteriore assaggio su quelli che saranno i prossimi contenuti in arrivo nel gioco mobile.

In particolare, gli Allenatori e le Allenatrici attivi sul titolo possono prepararsi ad un piccolo ampliamento del Pokédex della produzione. A confermarlo è un teaser condiviso dall'account Twitter ufficiale di Pokémon GO, tramite il cinguettio che potete visionare direttamente in calca a questa news. Accompagnato da un'immagine esplicativa, il messaggio rende infatti noto l'imminente esordio in-game di una creatura Game Freak adatta a celebrare il prossimo avvio della Settimana della Moda.

L'apertura dei cancelli della Fashion Week è infatti alle porte, e anche Niantic si prepara a festeggiare l'importante evento dedicato alla sartoria di alto livello. Protagonista dell'iniziativa sarà Furfrou, il Pokémon Barboncino parte della sesta Generazione ed esordito con Pokémon X e Pokémon Y. Di tipo Normale, la creatura è pronta a calcare la passerella di Pokémon GO con un costume studiato appositamente per l'occasione, ma ancora non presentato ufficialmente.



Nel frattempo, gli Allenatori possono approfittare della prosecuzione della Stagione del Pokémon Birba in Pokémon GO, corredata da una serie di speciali missioni e ricerche sul campo.