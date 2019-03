Pokemon GO festeggia la Giornata Mondiale della Terra

Il 22 aprile si festeggia la Giornata Mondiale della Terra e per l'occasione anche Niantic Labs ha annunciato una serie di iniziative a tema che prenderanno presto il via in Pokemon GO: scopriamole insieme!

Lo studio ha annunciato una serie di eventi per Pokemon GO che avranno come obiettivo quello di sensibilizzare i giocatori sulla salvaguardia del nostro pianeta, dunque le missioni richiederanno di ripulire la propria città o di spargere la voce partecipando a iniziative sul territorio.

Nello specifico, Niantic Labs chiede di pubblicare sui social le foto del proprio impegno per salvare la Terra, taggando il profilo @NianticLabs. Le ricompense sono decisamente interessanti:

Aumento dello spawn dei Pokemon di tipo Terra (2.000 partecipanti)

Diglett Cromatico e aumento dello spawn per i Pokemon Terra (5.000 partecipanti)

Polvere di stelle e caramelle raddoppiate, Diglett Shiny e Groudon nei Raid (7.000 partecipanti)

Questa non è l'unica novità di Pokemon GO, nelle scorse ore ha preso il via l'evento Bacomania dedicato ai Pokemon di tipo Coleottero, in programma fino a martedì 9 aprile, indubbiamente una bella occasione per aumentare il Pokedex con nuovi Pokemon Coleottero! Inoltre, è stato rivelato che Bagon sarà il protagonista del Community Day di aprile, maggiori dettagli verranno diffusi nei prossimi giorni.