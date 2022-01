Pokémon GO festeggia Leggende Pokémon Arceus: nuovi contenuti a tema

Con grandi festeggiamenti a tema San Valentino e Capodanno Lunare in Pokémon GO, il febbraio 2022 si preannuncia come un mese decisamente ricco di contenuti per gli Allenatori attivi nel gioco mobile.

Prima dell'inizio di un nuovo mese, tuttavia, i PokéFan di tutto il mondo hanno potuto festeggiare l'arrivo sul mercato di Leggende Pokémon: Arceus. Nuovo capitolo inedito della saga Game Freak, l'esclusiva Nintendo Switch sta conducendo i giocatori alla scoperta della regione di Hisui. Con atmosfere da Giappone Feudale, quest'ultima è lo specchio di un remoto passato, nel quale i Pokémon vivevano esclusivamente allo stato selvatico, gli Allenatori non erano diffusi e non esisteva nessuna Palestra Pokémon.

Per dare il benvenuto a Leggende Pokémon: Arceus, gli sviluppatori di Niantic hanno voluto introdurre nel proprio gioco mobile un piccolo omaggio alla produzione giapponese. In Pokémon GO sono dunque ora disponibili una serie di outfit a tema con cui i giocatori possono abbigliare i propri avatar in-game. Sia in versione maschile sia in versione femminile, i nuovi abiti richiamano infatti il look dei protagonisti di Leggende Pokémon: Arceus. Direttamente in calce a questa news, potete trovare un'immagine di anteprima dedicata.

Ricordiamo inoltre che il team di Niantic ha già annunciato la data del Community Day di Pokémon GO di febbraio 2022, che vedrà protagonista Hoppip.