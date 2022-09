Pokémon GO festeggia la luna piena: arriva l'evento con protagonista Clefairy

Pokémon GO si prepara a celebrare la luna piena con un evento apposito incentrato su Clefairy, un Pokémon di Prima Generazione che da sempre ha uno stretto legame con il satellite della Terra, sempre pronto ad uscire dalle sue tane nelle notti di plenilunio per giocare e danzare con i suoi simili.

Per l'occasione, dunque, The Pokémon Company ha organizzato all'interno del celebre gioco di realtà aumentata di Niantic l'evento "Clefairy a catinelle", che si svolgerà il prossimo 10 settembre 2022 dalle ore 18:00 alle 21:00 italiane. Nell'arco di quest'orario, l'amata creatura farà frequentemente la sua comparsa allo stato selvatico lungo le strade, con chance drasticamente aumentate di trovare un Clefairy cromatico rispetto al solito. Se dunque siete in cerca della versione speciale di questo Pokémon, la sera del 10 settembre sarà l'occasione d'oro per aumentare le proprie chance di incontrarlo allo stato selvatico.

Ma non è finita: dal 9 al 23 settembre 2022 sarà possibile sintonizzarsi su Pokémon TV per riscoprire alcune delle più memorabili comparse di Clefairy nella serie animata Pokémon. Dal 7 settembre, inoltre, parte la retrospettiva delle comparse di Clefairy nel Gioco di Carte Collezionabili Pokémon. Infine, Niantic e The Pokémon Company promettono molte altre sorprese ancora per il prossimo weekend.

Ricordiamo nel frattempo che in Pokémon GO è arrivata la Stagione della Luce, con conclusione programmata per dicembre 2022.