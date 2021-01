Pokémon GO festeggia il nuovo anno con tanti eventi: il programma di gennaio 2021

In questo primo mese del 2021 gli Allenatori di Pokémon GO avranno di che gioire: per celebrare l'arrivo del nuovo anno, Niantic ha preparato una moltitudine di eventi per loro! Scopriamo assieme.

Tanto per cominciare, nel momento in cui vi scriviamo è disponibile l'evento a tema Capodanno, che ha in serbo per tutti voi nuovi Pokémon in costume (come lo sciocco Slowpoke con gli occhiali a forma di 2020), oggetti per avatar e alcuni noti Pokémon con indosso dei cappellini da festa. L'evento è iniziato alle 22:00 di ieri 31 dicembre 2020 e finisce alle 22:00 di lunedì 4 gennaio. Stasera, invece, avete un appuntamento con la scoperta straordinaria di gennaio: dalle 22:00 di oggi 1° gennaio alle 22:00 di lunedì 1° febbraio incontrerete Chansey nella scoperta straordinaria.

Il protagonista del primo Community Day di Pokémon GO del 2021 sarà Machop. L'evento si svolgerà il 16 gennaio, e porterà con sé la nuova mossa Rivincita per Machamp. Durante le ore programmate sarà possibile approfittare del triplo della Polvere di Stelle alla cattura e di Aroma con durata di 3 ore.

Nei Raid a cinque stelle, invece, apparirà un Pokémon per la prima volta. Questo il calendario:

Ho-Oh apparirà dalle 22:00 di venerdì 1° gennaio 2021 alle 10:00 di martedì 5 gennaio 2021. Se sarete fortunati, incontrerete la sua versione cromatica;

apparirà dalle 22:00 di venerdì 1° gennaio 2021 alle 10:00 di martedì 5 gennaio 2021. Se sarete fortunati, incontrerete la sua versione cromatica; Forma di Genesect con Piromodulo apparirà nei raid dalle 10:00 di martedì 5 gennaio 2021 alle 10:00 di martedì 12 gennaio 2021;

apparirà nei raid dalle 10:00 di martedì 5 gennaio 2021 alle 10:00 di martedì 12 gennaio 2021; Heatran apparirà nei raid dalle 10:00 di martedì 12 gennaio 2021 alle 10:00 di martedì 19 gennaio 2021. Se sarete fortunati, incontrerete la sua versione cromatica;

apparirà nei raid dalle 10:00 di martedì 12 gennaio 2021 alle 10:00 di martedì 19 gennaio 2021. Se sarete fortunati, incontrerete la sua versione cromatica; Kyogre e Groudon appariranno nei raid dalle 10:00 di martedì 19 gennaio 2021 alle 10:00 di martedì 26 gennaio 2021. Se sarete fortunati, incontrerete le loro versioni cromatiche;

e appariranno nei raid dalle 10:00 di martedì 19 gennaio 2021 alle 10:00 di martedì 26 gennaio 2021. Se sarete fortunati, incontrerete le loro versioni cromatiche; Un Pokémon a sorpresa apparirà nei raid a partire dalle 10:00 di martedì 26 gennaio 2021.

Ecco invece cosa potete aspettarvi nei Megaraid (anche qui c'è una sorpresa!):

MegaCharizard Y , MegaBlastoise e MegaAbomasnow appariranno nei megaraid. MegaCharizard Y sarà ancora più forte dalle 10:00 di martedì 5 gennaio 2021 alle 10:00 di martedì 12 gennaio 2021. MegaBlastoise è anche il Pokémon migliore da usare nei raid a cinque stelle di questo mese, quindi ricordate di accumulare megaenergia per Blastoise;

, e appariranno nei megaraid. MegaCharizard Y sarà ancora più forte dalle 10:00 di martedì 5 gennaio 2021 alle 10:00 di martedì 12 gennaio 2021. MegaBlastoise è anche il Pokémon migliore da usare nei raid a cinque stelle di questo mese, quindi ricordate di accumulare megaenergia per Blastoise; Martedì 19 gennaio 2021 in Pokémon GO apparirà per la prima volta un certo Pokémon megaevoluto. Nei raid che inizieranno il 19 gennaio appariranno anche MegaVenusaur e MegaHoundoom. MegaHoundoom sarà ancora più forte da martedì 26 gennaio 2021 a lunedì 8 febbraio 2021.

Durante il mese di gennaio l'ora del Pokémon in primo piano si svolgerà ogni martedì alle 18:00 e in ogni ora ci saranno un Pokémon diverso e un bonus speciale:

Martedì 5 gennaio 2021: il Pokémon in primo piano sarà Lillipup e guadagnerete una quantità doppia di polvere di stelle catturando Pokémon;

Martedì 12 gennaio 2021: il Pokémon in primo piano sarà Drifloon e guadagnerete una quantità doppia di PE catturando Pokémon;

Martedì 19 gennaio 2021: il Pokémon in primo piano sarà Shroomish e guadagnerete una quantità doppia di caramelle catturando Pokémon;

Martedì 26 gennaio 2021: il Pokémon in primo piano sarà Phanpy e guadagnerete una quantità doppia di caramelle trasferendo Pokémon.

A gennaio proseguono gli eventi tributo per le varie regioni del mondo di Pokémon. Nel corso delle prossime settimane verranno omaggiate Unima, Sinnoh, Hoenn e Johto, e in natura appariranno più spesso i Pokémon inizialmente scoperti in queste regioni. Il primo evento tributo dell'anno sarà per Unima, e si svolgerà dalle 10:00 di martedì 5 gennaio alle 20:00 di domenica 10 gennaio 2021. Il 17 gennaio sarà seguito da Sinnoh.

Segnaliamo, infine, che stanno per arrivare le sfide di collezione, utili non solo a chi gioca a Pokémon GO da poco, ma anche agli Allenatori esperti perché danno consigli pratici su come catturare i Pokémon protagonisti di determinati eventi.