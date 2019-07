Pokemon GO festeggia il nuovo Pokemon Fest: Nidoran cromatici in arrivo in tutto il mondo!

La Germania si prepara ad accogliere un grande evento a tema Pokemon GO. A partire dal giovedì 4 luglio, la località di Dortmund ospiterà infatti un nuovo Pokemon GO Fest 2019, che si protrarrà sino a domenica 7 luglio.

Nonostante l'evento sia geograficamente limitato, il team di Niantic ha deciso di organizzare una piccola sorpresa anche per gli Allenatori del resto del mondo, per permettere loro di unirsi comunque alle celebrazioni. In particolare il team di Pokemon GO ha annunciato un'imminente incremento del numero di Nidoran♂ allo stato selvatico. Questo particolare creatura di Casa Game Freak inizierà infatti a comparire in maniera più frequente in tutto il mondo, a partire dalle ore 10:00 di giovedì 4 luglio. Gli aspiranti Maestri di Pokemon più fortunati potranno inoltre avere l'opportunità di imbattersi in un Nidoran♂ in versione cromatica/shiny! Un'occasione sicuramente interessante per aggiungere questo Pokemon di Prima Generazione alla propria squadra Pokemon.



Ne approfittiamo inoltre per ricordarvi che l'estate si preannuncia un periodo intenso per il gioco mobile. La produzione di Niantic festeggia infatti nel 2019 il proprio terzo anniversario e per l'occasione gli sviluppatori hanno preparato alcuni eventi speciali. Tra questi, l'introduzione di Pokemon versione Alola cromatici in Pokemon GO. Inoltre, come ogni mese, si avvicina anche il Pokemon Community Day di luglio.