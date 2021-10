Pokémon GO festeggia Perla Lucente e Diamante Splendende: una marea di nuovi eventi

Mentre trascorrono gli ultimi giorni per poter conquistare uno Slowpoke di Galar in Pokémon GO, Niantic presenta il ricco calendario degli eventi di novembre in programma nel mobile game.

Si comincia con una nuova sessione di Scoperte Straordinarie sui lidi di Pokémon GO. A partire dalle ore 22:00 di lunedì 1 novembre, e sino alla medesima ora di mercoledì 1 dicembre, gli Allenatori più intraprendenti potranno imbattersi in Vullaby, creatura di tipo Buio/Volante esordita con la Quinta Generazione.

Si prosegue poi con con nuovi Raid, che - a rotazione tra 5 novembre e 1 dicembre - vedranno protagonisti Dakrai, il Pokèmon misterioso, ma anche Cobalion, Terrakion e Virizion. Se catturati, questi ultime tre creature includeranno tra le mosse conosciute anche il potente attacco Spadasolenne. Presente infine all'appello anche Cresselia. Gli Allenatori potranno inoltre prendere parte anche ai MegaRaid, che proporranno come protagonisti Mega Absol, Mega Manectric e Mega Lopunny.

Infine, anche a novembre non mancheranno gli eventi speciali:

Festa delle luci : dal 5 al 14 novembre, esordisce un evento inedito;

: dal 5 al 14 novembre, esordisce un evento inedito; Día de Muertos : in programma tra 1 e 2 novembre;

: in programma tra 1 e 2 novembre; Festeggiamenti per il lancio di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente : in programma dal 16 al 21 novembre;

e : in programma dal 16 al 21 novembre; Stagione del Pokémon Birba: dal 26 al 29 novembre, gli Allenatori che hanno completato la missione "Birbanterie Incomprese" potranno sbloccare l'ultima Ricerca Speciale e scoprire tutti i segreti di Hoopa. Le date dell'evento non sono ancora state annunciate;

In chiusura, ricordiamo inoltre il programma del Community Day di novembre in Pokémon GO.