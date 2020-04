Pokémon GO festeggia i Pokémon Compagni: nuovo evento speciale!

Dopo aver annunciato uno speciale Community Day di Pokémon GO giocabile da casa, il team di sviluppatori del celebre titolo mobile non rallentano la propria attività, proponendo un'ulteriore iniziativa in-game.

È stato infatti annunciato un evento dedicato ai Pokémon Compagno, che prenderà il via il prossimo martedì 21 aprile a partire dalle ore 08:00, per poi protrarsi sino alle ore 10:00 del 27 aprile. Diversi i bonus speciali predisposti per l'occasione, che vi riassumiamo di seguito:

Volbeat e Illumise appariranno in tutto il mondo, allo stato selvatico, nelle uova e come ricompense per le Ricerche sul Campo. I più fortunati potranno imbattersi in una loro variante cromatica/shiny;

e appariranno in tutto il mondo, allo stato selvatico, nelle uova e come ricompense per le Ricerche sul Campo. I più fortunati potranno imbattersi in una loro variante cromatica/shiny; Woobat potrà essere incontrato allo stato selvatico, nelle uova da 2 km e al termine delle Ricerche sul Campo;

potrà essere incontrato allo stato selvatico, nelle uova da 2 km e al termine delle Ricerche sul Campo; Meowth di Alola, Chansey, Eevee, Feebas, Lillipup e Joltik appariranno più spesso allo stato selvatico e potranno essere ottenuti dalle uova di 5 km ;

e potranno essere ottenuti dalle ; Meowth di Alola, Volbeat, Illumise e Woobat potranno essere incontrati al termine di speciali Ricerche sul Campo ;

; Numerose agevolazioni legate ad alimentare il legame col Pokémon Compagno: distanza ridotta per ottenere Caramelle Compagno, ad esempio, oltre alla possibilità per la creatura di portare nuovi doni al suo Allenatore;

In chiusura, ricordiamo la presenza a calendario anche del nuovo evento Giornata dell'Aroma in Pokémon GO