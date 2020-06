Pokémon GO festeggia il Solstizio con un evento speciale; ritorna anche Bacomania

Per festeggiare il solstizio, Lunatone 🌙 e Solrock ☀️ appariranno in diverse regioni! In più, se sarete fortunati, potreste perfino incontrare un ✨ Clefairy cromatico. Allenatori, tenetevi pronti per l'evento del solstizio! ☀️🌙 https://t.co/KQNpwMxIB4 pic.twitter.com/thCeosLETQ