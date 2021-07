Pokémon GO: al via i festeggiamenti per il quinto anniversario, ecco tutti i dettagli

Pokémon GO festeggia il suo quinto anniversario ricordando i grandi progressi fatti dal gioco negli ultimi anni con un nuovo evento dedicato. Nei prossimi giorni gli allenatori potranno accedere a sfide speciali, tanti bonus e Pokémon inediti.

A partire dalle 10:00 di martedì 6 luglio e fino alle 20:00 di giovedì 15 luglio gli allenatori di tutto il mondo potranno festeggiare il compleanno di Pokémon GO con una serie appuntamenti speciali. Durante l'evento infatti Darumaka e Pikachu Volo con un particolare palloncino a forma di numero cinque appariranno più spesso allo stato selvatico. I più fortunati potranno poi catturare un Darumaka cromatico. Ogni giorno sarà inoltre possibile incontrare alcuni dei Pokémon storici grazie a compiti di ricerca sul campo aggiuntivi durante i quali appariranno con maggiore frequenza Bulbasaur, Charmender, Squirtle, Treecko, Torchic, Mudkip, Snivy, Tepig, Oshawott e tanti altri.

L'evento sarà accompagnato dai fuochi d'artificio in-game (già apparsi durante la Pokémon Fest dell'anno scorso) e i cieli virtuali in tempo reale saranno disponibili tutti i giorni, insieme alle classificazioni del Pokédex aggiuntive. Tornerà infine la ricerca speciale "Ricerca di un nuovo inizio" disponibile per tutti gli allenatori. Potete trovare tutti i dettagli dell'evento a questo link. Insomma, un buon modo per prepararsi alla prossima Pokémon GO Fest 2021 in programma tra il 17 e il 18 luglio!