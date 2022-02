Pokémon GO, al via i festeggiamenti per il Capodanno Lunare: arriva Litleo

A brevissimo prenderanno il via i festeggiamenti per il Capodanno Lunare di Pokémon GO, un'altra occasione imperdibile per tutti gli allenatori del mondo di scoprire nuovi mostriciattoli in giro per la propria città.

Il Capodanno Lunare di Pokémon GO avrà luogo dalle 10:00 di oggi 1° febbraio alle 20:00 di lunedì 7 febbraio. L'apripista dell'evento è Litleo, Pokémon di doppio tipo Fuoco/Normale introdotto con la sesta generazione, che con un po' di fortuna può anche essere beccato nella sua variante cromatica. Oltre a Litleo, in natura potrete incontrare più spesso allo stato selvatico Pokémon come Paras, Meowth, Growlithe, Voltorb, Voltorb di Hisui, Magikarp e Torchic, tutti anche in versione shiny (ad eccezione del nuovo Voltorb di Hisui). Più rari invece Electabuzz (anche cromatico), Gyarados (anche cromatico) e Combusken.

Che evento sarebbe senza una nutrita schiera di bonus? Fino alle 22:00 di martedì 8 febbraio ci sarà una maggiore possibilità di ottenere Pokémon fortunati negli scambi, una maggiore possibilità di diventare amici fortunati, il doppio di polvere di stelle aprendo i pacchi amicizia e uno scambio speciale in più al giorno. Grazie ad una ricerca a tempo dedicata alla cattura e all'amicizia, potrete inoltre ottenere Litleo ed Espurr. Recatevi a questo indirizzo se desiderate maggiori dettagli suo Pokémon dei Raid, delle Uova e delle Ricerche sul campo.