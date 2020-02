Pokemon GO: al via i festeggiamenti per San Valentino

Niantic Labs ha dato il via ufficialmente all'evento San Valentino di Pokemon GO, in corso dalle 08:00 di venerdì 14 febbraio e fino alle 22:00 di lunedì 17 febbraio. L'amore è nell'aria e per l'occasione i Pokemon rosa appariranno con maggior frequenza.

"Audino, il Pokémon Ascolto e Alomomola, il Pokémon Assistenza, faranno il loro debutto in Pokémon GO! Appariranno come Pokémon selvatici e si schiuderanno dalle Uova da 7 km. Sono abbastanza rari, riuscirete a incontrarli solo se sarete molto fortunati. Audino e Alomomola resteranno disponibili (e incredibilmente difficili da trovare!) in Pokémon GO al termine dell'evento. I normali Moduli esca attivati durante l'evento dureranno sei ore e riceverete un bonus caramelle da cattura raddoppiato. I Pokémon rosa, come Lickitung, Porygon, Cleffa, Igglybuff, Tyrogue, Smoochum, Luvdisc e Happiny, si schiuderanno dalle Uova da 7 km. Se siete fortunati, potreste incontrare un Chansey cromatico selvatico o far schiudere un Happiny cromatico!"

Giorno di raid di Lickitung

Per continuare i festeggiamenti dei Pokémon rosa dedicati al giorno di San Valentino, sabato 15 febbraio 2020 dalle 14:00 alle 17:00 verrà organizzato un giorno di raid con Lickitung! Lickitung sarà presente nei raid da quattro stelle e conoscerà la mossa Corposcontro. Potrete ricevere gratuitamente fino a cinque biglietti raid durante l'evento facendo girare i dischi foto nelle Palestre. Non potrete conservare più di uno di questi biglietti raid contemporaneamente e non saranno più disponibili al termine dell'evento. Gli Allenatori fortunati potranno incontrare il Lickitung cromatico.