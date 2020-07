Pokémon GO: forme di Galar, Mega Charizard X e molto altro in arrivo

A poche settimane dal Pokémon GO Fest 2020, che per la prima volta si svolgerà in formato virtuale coinvolgendo i giocatori di tutto il mondo, l'applicazione di Pokémon GO per Android si è aggiornata alla versione 0.181.0.

I data miner si sono subito messi al lavoro per cercare degli indizi sulle funzionalità e i contenuti in arrivo nel gioco prossimamente in occasione del festival, scoprendo un bel po' di novità. Tanto per cominciare, è stata scovata una nuova schermata di caricamento dal sapore estivo che mostra chiaramente Latios e Latias che svolazzano e la coda di Mega Charizard X che spunta dal retro di un'ambientazione, confermando l'arrivo delle Mega Evoluzioni in Pokémon GO. Ci sono poi i badge del Pokémon GO Fest, l'hub in-game per le nuove sfide, la conferma dell'introduzione di buff per l'evento e sfide di gruppo al cui completamento possono concorrere tutti i giocatori, e una nuova mossa per Victini, chiamata V-Create: nella serie principale infligge danni e allo stesso tempo diminuisce difesa, difesa speciale e velocità dell'utente. Sarà interessante scoprire come verrà integrata nel gameplay di Pokémon GO.

I data miner hanno inoltre scoperto dei riferimenti alle Forme di Galar di molti Pokémon, come Ponyta, Rapidash, Mr_Mine, Corsola, Yamask, Slowpoke e Slowbro. Non mancano inoltre nuovi effetti grafici, nuove animazioni e una piccola modifica a come viene mostrato Unown: che stia per arrivare qualche novità in merito a questo Pokémon? Ci teniamo a specificare che si tratta di funzionalità nascoste e ancora soggette a cambiamenti, quindi nel gioco finale potrebbero esserci delle differenze.