Pokémon GO, un fortunato Allenatore ha ottenuto Xurkitree: è l'unico al mondo

I ragazzi di Niantic aggiungono periodicamente nuove creature in Pokémon GO, in modo da stimolare in maniera costante la sete di scoperte degli Allenatori di tutto il mondo. Il debutto di Xurkitree non era tuttavia previsto, e al momento esiste una sola persona in tutto il mondo che lo possiede.

Ad ottenere l'Ultracreatura di settimana generazione è stato un fortunatissimo giocatore statunitense che questo fine settimana ha preso parte al Pokémon GoFest di Seattle. Al termine del compito di ricerca speciale esclusivo dell'evento, è stato ricompensato con uno Xurkitree, piuttosto che con lo Shaymin previsto da Niantic. Un errore del sistema gli ha quindi dato modo di lasciare Seattle con una creatura che nessun altro giocatore di Pokémon GO può attualmente vantare nella propria collezione.

Il debutto di Xurkitree era previsto nel weekend del 5-7 agosto in qualità di mostriciattolo esclusivo del Pokémon GO Fest di Sapporo. A Seattle, il ruolo di creatura esclusiva è ricoperto da Buzzwole, ma per qualche strana ragione (un bug o un errore di programmazione) si è verificata un'inversione. È dunque solamente una questione di tempo prima che Xurkitree venga messo a disposizione anche degli altri Allenatori, nel frattempo il fortunato di Seattle ha un buon motivo per cui vantarsi.

