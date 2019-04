Pokemon GO: la funzione Amici Fortunati è finalmente arrivata!

A sorpresa e senza nessuna comunicazione, Niantic Labs ha introdotto la funzione Lucky Friends (Amici Fortunati, in italiano) in Pokemon GO: nel momento in cui scriviamo questa opzione è disponibile solo su iOS e arriverà presto anche su smartphone Android.

Queste le migliorie apportate dalla patch 1.107.2 disponibile da oggi:

Gli Allenatori che sono migliori amici avranno l'opportunità di diventare amici fortunati

Potrete attivare i badge delle notifiche in arrivo per l'app di Pokémon GO

Correzioni di bug e testi e aggiornamenti delle prestazioni

Al momento purtroppo non ci sono altri dettagli e non sappiamo esattamente come funzioni Amici Fortunati, opzione già trapelata grazie al lavoro dei dataminer nelle scorse settimane. Entro breve Niantic Labs dovrebbe rivelare tutte le informazioni su Amici Fortunati di Pokemon GO, per la giornata di oggi è atteso un grosso annuncio sul futuro del gioco, non ci resta che attendere per saperne di più...