Pokemon GO: Gastly protagonista del Community Day di luglio

Niantic Labs ha annunciato che Gastly sarà il Pokemon protagonista del Community Day di Pokemon GO a luglio, oltre ad aver svelato nuovi bonus previsti per tutti gli allenatori.

Il Community Day di Gastly si terrà dalle 11:00 alle 17:00 (ora italiana) di domenica 19 luglio, di seguito tutti i dettagli:

Gastly selvatico apparirà più frequentemente. Se siete fortunati, potreste incontrare un Gastly cromatico

Fate evolvere Haunter (la forma evoluta di Gastly) durante l'evento o fino a due ore dopo per ottenere un Gengar che conosce Pugnodombra

Scattate qualche foto durante il Community Day per ricevere una sorpresa

Sarà possibile acquistare una sola volta lo speciale pacco Community Day di luglio, contenente 30 Ultra Ball, un MT attacco veloce fuoriclasse, due aromi e due Superincubatrici

Per un solo euro potrete accedere all'esclusiva storia di ricerca speciale del Community Day: Il grande Gastly! Seguite il Professor Willow nelle indagini su alcune apparizioni spettrali avvenute nel suo laboratorio mobile

Bonus Pokemon GO

La distanza per la schiusa sarà ridotta del 75% per le Uova posizionate nelle Incubatrici Uova per tutta la durata dell'evento. Vi ricordiamo che non sarà possibile attivare questo bonus in caso siano già attivi ulteriori bonus sulla distanza per la schiusa. L'aroma attivato durante l'evento durerà per tre ore.