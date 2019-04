Pokémon GO ha generato guadagni per 2.5 miliardi di dollari

Fin dal suo lancio, Pokémon GO si dimostrò una delle app più popolari di tutti i tempi, e si diffuse una vera e propria mania riguardo il videogame mobile di Niantic. Col tempo gli utenti attivi sono diminuiti, ma il gioco non ha certo smesso di essere apprezzato.

Così ancora adesso Niantic si ritrova tra le mani una vera e propria macchina da soldi, visti i guadagni generati dall'app in tutto il mondo negli ultimi due anni. Per farsene un'idea ci ha pensato l'insider Daniel Ahmad, che su Twitter ha postato alcuni numeri che fanno meglio capire la portata del fenomeno Pokémon GO.

Pokémon Sole e Luna hanno guadagnato un totale di 650 milioni di dollari, che sommati ai 350 milioni di Ultra Sole e Luna e ai 600 milioni di Let's Go Pikachu & Evee, fanno un totale di 1.6 miliardi di dollari guadagnati da Novembre 2016.

Il solo Pokémon GO, uscito invece a Giugno, sempre del 2016, ha generato guadagni per 2.5 miliardi di dollari. Numeri impressionanti insomma, soprattutto se si considera il fatto che nel primo trimestre del 2019, la spesa media dei giocatori è cresciuta del 40%, quindi si tratta di un gioco ancora in ottima salute.

Nel frattempo Niantic continua a supportare attivamente il gioco: è arrivata la modalità Amici Fortunati, e sono stati annunciati gli eventi di Pokémon GO per l'estate 2019.