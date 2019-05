Pokemon GO ha generato ricavi per più di 65 milioni di dollari nell'aprile 2019

In seguito al lancio, Pokemon GO ha saputo travalicare i confini della sola industria videoludica, trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume, in grado di coinvolgere un incredibile numero di utenti.

A dimostrarlo, anche risultati commerciali davvero notevoli, che non sembrano volersi arrestare. Secondo quanto riportato dal Sensor Tower, infatti, nel corso del solo mese di Aprile 2019, Pokemon GO avrebbe generato in tutto il mondo ricavi superiori ai 65 milioni di dollari! Un risultato notevole, che supera di ben il 15% quello registrato dal gioco mobile nel corso dell'Aprile dello scorso anno. Trend positivo anche per l'intera fase iniziale del 2019, con i primi quattro mesi che hanno generato, tramite App Store e Google Play, una crescita del 33% rispetto ai risultati conseguiti nel corso del medesimo periodo nel 2018.



Pokemon GO si conferma così un prodotto di grande successo, anche a più di due anni dalla data di esordio sul mercato. Niantic ha saputo aggiornare costantemente il titolo, che ospita spesso eventi speciali o attivi per un periodo limitato. Ad esempio, la software house ha recentemente annunciato un evento a tema Detective Pikachu in Pokemon GO, per celebrare l'arrivo della pellicola nelle sale cinematografiche. Pokemon GO ha inoltre celebrato la Giornata Mondiale della Terra, con numerosi Allenatori che hanno contribuito a raccogliere 145 tonnellate di rifiuti nel mondo.