Pokémon GO: Genesect, Cobalion e Lugia arrivano con nuovi eventi speciali!

Dopo aver pubblicato un teaser di nuovi Pokémon misteriosi in arrivo in Pokémon GO, dal team di Niantic giungono informazioni ufficiali su nuovi eventi speciali.

Tra questi figura un intero weekend dedicato a Genesect: l'appuntamento prederà il via alle ore 8:00 di venerdì 20 marzo e si protrarrà fino alle 23:00 di lunedì 23 marzo. Per l'intero periodo saranno attivi speciali bonus, tra cui l'apparizione più frequente di creature di tipo Normale, Fuoco, Acqua, Elettro e Ghiaccio, ma anche Jigglypuff, Magnemite, Marill, Houndour e Snorunt. Sarà inoltre possibile ottenere Nincada, anche Snhiny, tramite schiusa di uova da 5 km o tramite cattura del Poket Monster allo stato selvatico. Un evento denominato "Storia di ricerca speciale" sarà inoltre accessibile previo acquisto di un biglietto dedicato. Partecipando, sarà possibile incontrare Genesect, che diverrà comunque disponibile anche all'interno dei Raid EX a partire da aprile.



Tra le 8:00 di mercoledì 18 marzo e le 22:00 di lunedì 23 marzo, i Raid a cinque stelle accoglieranno invece un Cobalion, anche Shiny, in possesso dell'attacco caricato Spadasolenne. Tra le 8:00 di mercoledì 25 marzo e le 22:00 di lunedì 31 marzo, quest'ultimo sarà invece sostituito da un Lugia in grado di sferrare l'attacco Aerocolpo. Anche in questo caso, i più fortunati potranno imbattersi in una versione Shiny del Leggendario.



In chiusura, ricordiamo che, per compensare la cancellazione di alcuni eventi a seguito della problematica Coronavirus, sono attualmente attivi alcuni bonus speciali in Pokémon GO.