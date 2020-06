Pokémon GO giocato con 64 smartphone: l'anziano ambasciatore Asus si evolve!

Ormai ad anni di distanza dal suo esplosivo debutto sul mercato mobile, Pokémon GO resta un fenomeno di straordinario successo, capace di catalizzare su di sé l'attenzione di un incredibile numero di appassionati.

Tra questi ultimi, va certamente citato il signor Chen San Yuan, cittadino di Taiwan dall'età superiore ai 70 anni. Nel corso dell'estate del 2019, infatti, il giocatore aveva dato vita ad una strategia di cattura dei Pokémon decisamente peculiare. Attrezzato con ben 45 smartphone con cui giocare a Pokémon GO in contemporanea, il creativo signore si è dedicato con passione alla caccia alle creature Game Freak a bordo di una pratica bicicletta.

L'azione di Chen San Yuan gli era persino valsa il supporto di Asus, che aveva nominato l'uomo ambasciatore del brand, garantendogli la fornitura dell'hardware necessario. Ora, tuttavia, la struttura ideata dal giocatore è stata protagonista di una vera e propria evoluzione. Da 45 smartphone, infatti, siamo ora arrivati all'utilizzo di ben 64 smartphone montati sulla propria due ruote e predisposti per poter essere sfruttati contemporaneamente, così da non lasciarsi sfuggire alcun Poket Monster.



Una struttura incredibile, che consente al signore taiwanese di dedicarsi con passione a Pokémon GO, di cui, raccontava nel corso delle sue prime interviste, ha appreso l'esistenza grazie al proprio nipote.