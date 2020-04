Pokémon GO, al via la Giornata dell'Aroma: le creature che potete incontrare

Niantic prosegue i suoi sforzi volti a rendere l'esperienza di gioco di Pokémon GO possibile, oltre che piacevole, anche in questi difficili giorni di quarantena. Per oggi 19 aprile ha così organizzato il nuovo evento speciale Giornata dell'Aroma. Scopriamo di cosa si tratta.

Dalle 11:00 alle 17:00, Aroma attirerà maggiormente Sentret durante tutte le ore programmate. Inoltre, saranno attirati alcuni Pokémon di determinati tipi per un certo periodo di tempo. Le tipologie di creature attratte da Aroma si alterneranno ogni ora, secondo il seguente schema:

Dalle 11:00 alle 12:00: Pokémon di tipo Acqua, come Poliwag, Tentacool e Spheal. Se siete fortunati, potrebbe apparire anche un Clamperl;

Dalle 12:00 alle 13:00: Pokémon di tipo Fuoco, come Growlithe, Ponyta e Houndour. I più fortunati s'imbatteranno anche in Litwick;

Dalle 13:00 alle 14:00: Pokémon di tipo Erba, come Oddish, Roselia e Lileep! Più raramente anche Ferroseed;

Dalle 14:00 alle 15:00: Pokémon di tipo Psico, come Slowpoke, Baltoy e Bronzor. Se siete molto fortunati, Gothita potrebbe farvi visita;

Dalle 15:00 alle 16:00: Pokémon di tipo Coleottero, come Caterpie, Ledyba e Skorupi. Joltik farà visita ai più fortunati;

Dalle 16:00 alle 17:00: Pokémon di tipo Terra, come Wooper, Barboach e Hippopotas. I più fortunati incontreranno anche Drilibur.

Per tutta la durata dell'evento, nel negozio sarà disponibile un'offerta esclusiva di tre Aroma per 1 Pokémoneta. Fino a nuovo avviso, ogni unità di Aroma avrà la durata di un'ora. Grazie a questo evento, potrete attrarre Pokémon anche da casa vostra, senza la necessità di spostarvi!

Per facilitare il gioco in contesti individuali, di recente Niantic ha anche annunciato i Raid Remoti di Pokémon GO e il Community Day da casa.