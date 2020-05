Pokémon GO Giornata dell'Aroma: tutti i dettagli sull'evento del 17 maggio

È appena cominciato un nuovo giorno indimenticabile per tutti gli allenatori di Pokémon GO: oggi 17 maggio si svolge l'evento Giornata dell'Aroma dedicato ai Pokémon di tipo Acqua e di tipo Buio, in particolare a Carvanha!

Dalle 11:00 alle 17:00 Aroma attirerà con maggior frequenza Carvanha. Se sarete fortunati, potreste perfino incontrarnlo nella sua variante cromatica (shiny)! Al fine di rendervi l'impresa ancor più semplice, specialmente se siete da casa, per tutta la durata dell'evento nel negozio sarà disponibile un'offerta esclusiva di tre Aroma per 1 Pokémoneta.

Oltre a Carvanha, Aroma attirerà anche altri Pokémon, che si alterneranno ogni ora tra quelli di tipo Acqua e quelli di tipo Buio. Nelle ore in cui appariranno i Pokémon di tipo Acqua, potrete incontrare Horsea, Tympole e, più raramente, Alomomola. Nelle ore in cui Aroma attirerà Pokémon di tipo Buio, potrete incontrare Murkrow, Sableye e, se sarete fortunati, Scraggy.

Dalle 11:00 alle 12:00: Pokémon di tipo Acqua

Dalle 12:00 alle 13:00: Pokémon di tipo Buio

Dalle 13:00 alle 14:00: Pokémon di tipo Acqua

Dalle 14:00 alle 15:00: Pokémon di tipo Buio

Dalle 15:00 alle 16:00: Pokémon di tipo Acqua

Dalle 16:00 alle 17:00: Pokémon di tipo Buio

Prima di lasciarvi ai preparativi, vi ricordiamo che è in corso la Sfida Classica 2020: Hoenn e che nei prossimi giorni prenderà il via un evento dedicato a Terrakion in Pokémon GO..