Pokémon GO, al via la Giornata dell'Aroma di Swinub: tutto ciò che c'è da sapere

Allenatori di Pokémon GO, a raccolta! Dalle 11:00 alle 17:00 di oggi 5 dicembre avrà luogo il primo grande evento della Stagione della Tradizione, ossia la Giornata dell'Aroma di Swinub. Scopriamo assieme tutti i dettagli, le iniziative e i bonus previsti.

Il Professor Willow ha ingaggiato Blanche per un aiuto nelle indagini sui meccanismi della porta misteriosa. Dopo alcune analisi, la Team Leader ha determinato che il primo dei meccanismi richiede polvere di stelle e l'aiuto di Pokémon di tipo Ghiaccio e Terra per essere sbloccato. Il Professor Willow e Blanche hanno così modificato l'Aroma per attirare soprattutto Pokémon di tipo Ghiaccio e Terra come Swinub per un breve periodo di tempo.

Durante tutta la giornata Swinub verrà attratto da Aroma, inoltre se sarete abbastanza fortunati potreste incontrarne anche uno cromatico. Facendo evolvere Piloswine (evoluzione di Swinub) otterrete un Mamoswine che conosce la mossa Forzantica:

Sfide Allenatore: potenza 45, con la possibilità di aumentare attacco e difesa dell'utente;

Palestre e raid: potenza 70.

Durante l'evento sarà disponibile una Ricerca sul Campo esclusiva, mentre il negozio offrirà una promozione per l'acquisto di due unità di Aroma al costo di 1 Pokémoneta. L'Aroma permetterà di incontrare anche altri Pokémon, secondo un calendario ben preciso:

Incontri tramite Aroma: tipo Ghiaccio

I seguenti Pokémon saranno attratti da Aroma dalle 11:00 alle 12:00, dalle 13:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 16:00: Seel*, Jynx*, Sneasel*, Snorunt*, Snover* e Vanillite;

Con un po' di fortuna, potreste incontrare anche Darumaka di Galar.

Incontri tramite aroma: di tipo Terra

I seguenti Pokémon saranno attratti da Aroma dalle 12:00 alle 13:00, dalle 14:00 alle 15:00 e dalle 16:00 alle 17:00: Onix*, Cubone*, Rhyhorn*, Wooper*, Phanpy e Barboach*;

Con un po' di fortuna, potreste incontrare anche un Larvitar*.

*I Pokémon contrassegnati con l'asterisco possono essere incontrati anche in forma cromatica (con tanta fortuna!).

Adesso sapete tutto, pertanto vi salutiamo augurandovi una felice Giornata dell'Aroma! Il prossimo evento della Stagione della Tradizione di Pokémon GO, Discesa Dragospira, si svolgerà da martedì 7 dicembre a domenica 12 dicembre.