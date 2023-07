Pokémon GO, la prima Giornata di Cattura è dedicata a Riolu: data, orari e bonus

Con l'obiettivo di mantenere alto l'interesse dei propri Allenatori, Niantic ha istituito le nuove Giornate di Cattura, una nuova tipologia di evento di Pokémon GO. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ecco tutti i dettagli di cui avete bisogno!

La prima Giornata di Cattura avrà luogo dalle 14:00 alle 17:00 di sabato 22 luglio e avrà per protagonista Riolu. Per l'occasione, il Pokémon Emanazione si schiuderà più frequentemente dalle Uova da 2 km, inoltre ci sarà anche una maggiore probabilità di ottenerne uno in versione cromatica.

Ma cos'è la Giornata di Cattura? Esattamente come i Community Day, le Giornate di Ricerca e i Giorni di Raid, anche le Giornate di Cattura riguardano dei Pokémon Specifici, basandosi tuttavia sulla meccanica della schiusa. Durante le ore programmate, avrete una maggiore possibilità di far schiudere il Pokémon specifico dalle Uova da 2 km e anche una maggiore possibilità di far schiudere uno specifico Pokémon cromatico!

Come ogni evento di Pokémon GO che si rispetti, anche la Giornata di Cattura offrirà dei bonus: la Polvere di Stelle derivante dalla schiusa delle Uova sarà raddoppiata, mentre le Uova da 2 km cadranno molto più frequentemente dai Pokéstop. Inoltre, saranno disponibili una ricerca a tempo gratuita con in palio una Superincubatrice e dei compiti di ricerca sul campo facendo girare i dischi foto nei Pokéstop. Completati questi ultimi per ricevere caramelle, polvere di stelle, bacche, Mega Ball e PE.

Appuntamento dunque a sabato 22 luglio per la prima Giornata di Cattura dedicata a Riolu, nel frattempo potete ripassare il programma del Pokémon GO Fest di agosto 2023.