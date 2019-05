Pokémon GO, Giornata della Terra: ultimo giorno per ottenere Shiny Diglett e Groudon

Le ricompense per la Giornata della Terra su Pokémon GO stanno per terminare, visto che ci sarà tempo fino alle 22 italiane della giornata di oggi per poterle ottenere. Si tratta soprattutto della versione Shiny di Diglett, e di Groudon, disponibile nei Raid, oltre che ricompense doppie in termini di caramelle e polvere di stelle.

Niantic e Playmob si sono unite per il secondo anno consecutivo per realizzare un evento a tema per la Giornata mondiale della Terra durante il mese di Aprile, e l'iniziativa è stata ancora una volta un gran successo, visto che i dati parlano di circa 14.800 partecipanti all'evento.

Durante questo periodo, oltre ad aver fatto la loro comparsa i pokémon speciali menzionati sopra, anche le creaturine di tipo terra come Diglett, Sandshrew ed altre potevano apparire più frequentemente del solito. Dalle 22 di oggi la situazione tornerà alla normalità, per cui assicuratevi di aver preso tutte le ricompense che vi interessano entro quell'ora.

Nel frattempo in-game sono stati avvistati dei pokémon non identificati: che siano in arrivo i leggendiari guardiani dei laghi in Pokémon GO? Sul nostro sito trovate tutte le informazioni a riguardo.

Oltre a Pokémon GO, Niantic si sta dedicando anche ad un altro prodotto su licenza, ed ha lanciato anche in Australia Harry Potter: Wizards Unite.