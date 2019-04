Pokemon GO e Giornata della Terra: successo per l'evento, ora disponibili ricchi bonus!

Pokemon GO ha chiesto agli aspiranti Maestri di pokemon di mobilitarsi in occasione della Giornata Mondiale della Terra: per festeggiare l'ampia partecipazione sono ora disponibili in-game numerosi bonus speciali!

Ad annunciarlo è l'account Twitter ufficiale del gioco, che ufficializza i dati in merito all'adesione: ben più di 14.800 Allenatori hanno contribuito a rendere l'ambiente più pulito, aiutando a raccogliere i rifiuti in occasione dell'Earth Day. Niantic ha dunque deciso di premiare i videogiocatori, rendendo disponibili per un periodo di tempo limitato alcuni bonus speciali in Pokemon GO. Di seguito, ve ne riportiamo l'elenco completo:

I Pokemon di tipo Terra appariranno allo stato selvatico con una frequenza maggiore rispetto al solito;

appariranno allo stato selvatico con una frequenza maggiore rispetto al solito; Allo stato selvatico, gli Allenatori più fortunati potranno trovare una versione cromatica/Shiny di Diglett ;

; La cattura di Pokemon garantirà agli Allenatori il doppio di polvere di stelle e di caramelle da cattura;

di polvere di stelle e di caramelle da cattura; Il Pokemon Groudon potrà essere incontrato dagli Allenatori all'interno dei Raid.

Tutti i bonus qui riassunti saranno disponibili in Pokemon GO solamente per pochi giorni. In particolare, gli Allenatori potranno usufruirne a partire da oggi,, sino al prossimo. Non scordatevi di approfittarne! Vi ricordiamo inoltre che anche Meltan Shiny è disponibile in Pokemon GO per un periodo di tempo limitato e che Niantic ha recentemente annunciato novità per uova e scoperte straordinarie