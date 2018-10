Pokemon GO: gli Unown compaiono alla Milan Games Week!

Una interessante novità per gli allenatori di Pokemon GO: alla Milan Games Week hanno fatto la loro comparsa gli Unown, creature decisamente rare che per la seconda volta appaiono in Italia, dopo una prima apparizione nel 2017 nella Zona Safari Europea.

Da oggi e fino a domenica 7 ottobre sarà possibile incontrare alla Games Week le lettere M, G e W che compongono la sigla MGW, iniziali di Milan Games Week: i Pokemon possono essere incontrati in centro città e ovviamente all'interno dello spazio Fiera Milano Rho dove si sta svolgendo l'evento.

Se avete in programma una gita a Milano questo fine settimana, non perdete l'occasione per catturare gli Unown in Pokemon GO, queste creature potrebbero infatti non ricomparire mai più nel nostro paese, dunque non esiste momento migliore per aggiungere tre Unown al proprio Pokedex!