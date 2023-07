Pokemon GO, grandi novità in arrivo: Niantic svela i Percorsi personalizzati!

Mentre fervono i preparativi per il Pokemon GO Fest di agosto, le fucine digitali di Niantic Labs sfornano un aggiornamento che introduce una delle funzionalità più richieste dagli appassionati del gioco mobile, ovvero i Percorsi personalizzati!

La nuova funzione di Pokemon GO, la prima che porta in dote dei contenuti su larga scala generati dagli utenti nell'app di Niantic, permette a tutti gli Allenatori di creare dei veri e propri itinerari virtuali e condividerli con gli altri appassionati.

Chi desidera dare inizio a un Percorso, deve partire da un Pokéstop e iniziare a camminare fino al punto desiderato: una volta raggiunto l'obiettivo, sarà possibile condividere online il proprio itinerario personalizzato di Pokemon GO con il resto della community.

Gli Allenatori che seguiranno il Percorso riceveranno bonus, ricompense e opportunità per trovare diversi Pokemon. La creazione dei Percorsi, inoltre, è aperta ai giocatori di tutti i livelli. Non servirà tracciare itinerari tra due Pokestop, poiché la nuova funzione consente di generare percorsi interattivo che iniziano e terminano in un unico Pokestop. I giocatori che si cimentano in questa nuova attività hanno l'opportunità di completare l'itinerario in modalità background per godersi l'esplorazione e camminare lungo il percorso senza tenere il gioco aperto.

Date perciò un'occhiata al video di presentazione dei Percorsi di Pokemon GO e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questa nuova funzionalità che mira a rendere ancora più immersiva, personalizzabile e divertente l'esperienza offerta dall'app di Niantic scaricabile gratuitamente su dispositivi iOS e Android.