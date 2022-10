Pokémon GO, grandi novità: i Raid Fuoriclasse iniziato il 16 ottobre con Hoopa Libero

È di nuovo tempo di novità per Pokémon GO, che si appresta a dare il benvenuto ad una nuova modalità. Domenica 16 ottobre saranno lanciati i primi Raid Fuoriclasse: di cosa si tratta? Scopriamolo assieme!

Niantic descrive i Raid Fuoriclasse come delle "nuove entusiasmante varietà di Raid" che possono trovarsi nelle uova Raid che impiegano 24 ore a schiudersi. Una volta schiuse, comparirà un boss del Raid per un tempo di 30 minuti affrontabile esclusivamente dal vivo. Le Uova Raid misteriose con i timer di 24 ore stanno già apparendo in tutto il mondo e celano al loro interno Hoopa Libero, un mostriciattolo di tipo Psico/Buio introdotto con la sesta generazione. Per catturarlo dovrete necessariamente sconfiggerlo: i primi raid tipo inizieranno alle 11:00, alle 14:00 o alle 17:00 di domenica 16 ottobre 2022, in base all’apparizione delle Uova raid.

Cominciate a prepararvi al grande scontro radunando i vostri amici e ricordate che non potrete partecipare ai Raid Fuoriclasse utilizzando i biglietti Raid da Remoto. Hoopa Libero inaugurerà questa nuova modalità, ma Niantic ha già precisato che nel corso della Stagione della Luce di Pokémon GO lancerà anche altri Raid Fuoriclasse.