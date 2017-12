Pokemon GO: Groudon appare nelle battaglie Raid in tutto il mondo

Con un post pubblicato sul proprio sito ufficiale,ha annunciato che il Pokemon Leggendariosta iniziando ad apparire in tutto il mondo nelle battaglie Raid di. La creatura sarà catturabile fino al 15 gennaio 2018.

Groudon, il Pokemon Leggendario di tipo Terra scoperto in origine nella regione di Hoenn, sta iniziando ad apparire nelle battaglie Raid di Pokemon GO. Dal momento che la creatura sarà disponibile solo fino alle 22:00 italiane del 15 gennaio 2018, però, vi conviene affrettarvi in modo da catturarlo il prima possibile. Come al solito, per scovarlo vi conviene tenere gli occhi ben aperti mentre vi avvicinate alle palestre situate nei vostri dintorni.



A qualcuno di voi è già capitato di incontrare Groudon in Pokemon GO?