Pokemon GO: Groudon e Kyogre si riuniscono con Rayquaza per una settimana leggendaria!

Allenatori di, è giunto il momento di mettere alla prova la vostra forza. Groudon e Kyogre tornano nelle Lotte Raid con Rayquaza per un periodo limitato. È un'occasione imperdibile per catturare finalmente tutti e tre gli antichi Pokémon Leggenda scoperti in origine nella regione di Hoenn.

Groudon, Kyogre e Rayquaza hanno punti di forza e debolezze particolari, quindi catturarli tutti e tre sarà una vera sfida. Preparate i vostri Pokémon più forti, riunite a raccolta i vostri amici e raggiungete le Palestre della vostra zona per sfidarli e catturarli fino al 5 marzo.

Sarà una lotta leggendaria! Se Rayquaza viene sconfitto più volte rispetto a Kyogre e Groudon insieme, è probabile che le Uova dei Pokémon che in genere preferiscono le giornate ventose (come Bagon) si schiuderanno dal 5 al 16 marzo. Altrimenti, si schiuderanno le Uova dei Pokémon che prediligono le giornate di sole o di pioggia (come Trapinch o Lotad).

Queste lotte saranno difficili, quindi il 24 febbraio saranno disponibili pacchi speciali contenenti Raid Pass che vi aiuteranno a prepararvi al meglio. Visitate il negozio in-game per saperne di più. Non perdete l'opportunità di aggiungere questi Pokémon Leggendari alla vostra squadra.