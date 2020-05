Pokémon GO, guadagnare Pokémonete: cambiamenti in arrivo, annunciati test

Mentre proseguono le norme volte a mantenere ad un livello ridotto i contatti sociali al fine di contenere la pandemia di Coronavirus, il team di Niantic punta ad introdurre una nuova modifica ad una delle meccaniche del gioco mobile.

Riferendosi al sistema di guadagno delle Pokémonete all'interno di Pokémon GO, la software house ha infatti annunciato di voler prendere in considerazione importanti modifiche, così da agevolare il gioco entro le mura di casa. Attualmente, è infatti possibile guadagnare la valuta solamente sfidando le Palestre, attività resasi più complessa in questi tempi di emergenza.



Di conseguenza, Niantic sta valutando dei mutamenti. Riducendo le monete guadagnabili dalla difesa di Palestre da 6 a 2 ogni ora e portando il massimo giornaliero ottenibile a 55, il team punta a rendere possibile ottenere le Pokémonete compiendo queste azioni:

Effettuare un tiro eccellente;

Fare evolvere un Pokémon;

Effettuare un ottimo tiro;

Usare una bacca per catturare un Pokémon;

Fare una foto al proprio Pokémon compagno;

Catturare un Pokémon;

Potenziare un Pokémon una volta;

Effettuare un bel tiro;

Trasferire un Pokémon;

Vincere un Raid;

Il test prenderà il via in Australia e in seguito Niantic valuterà se e come applicare modifiche al gioco. In attesa di aggiornamenti, vi ricordiamo che sono disponibili molti codici promozionali per Pokémon GO a maggio , così come nuove ricerche sul campo per Pokémon GO