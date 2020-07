Pokemon Go: guida ai migliori Pokemon per sconfiggere Cliff del Team Rocket

L’arrivo del Team Rocket in Pokémon GO ha portato con sé alcuni leader, sfidanti speciali che gli allenatori di tutto il mondo ambiscono a sconfiggere: vediamo oggi come affrontare al meglio uno di loro, Cliff.

Lo scontro con i leader avviene in tre fasi distinte, ciascuna caratterizzata dall’ingresso in campo di uno dei pokémon dell’avversario. Il primo sarà sempre lo stesso, mentre per il secondo e il terzo Cliff sceglierà casualmente da un gruppo di tre.

Primo Pokémon - Pinsir

Al primo round vi troverete sempre a dover affrontare Pinsir, un pokémon di tipo Coleottero; per contrastarlo la scelta migliore è sicuramente un tipo Fuoco. Tuttavia, tenete a mente che anche un Charizard potrebbe ritrovarsi a fare molta fatica contro questo Pinsir se non adeguatamente allenato. In alternativa, potete ripiegare su un forte pokémon di tipo Fata, grazie alla loro resistenza agli attacchi di Pinsir. Le migliori scelte per affrontare il primo pokémon di Cliff sono: Togekiss, Ho-Oh, Darmanitan, Chandelure e Moltres.

Secondo Pokémon - Marowak, Omastar o Electivire

Marowak è un tipo Terra, quindi i migliori counter per affrontarlo sono pokémon di tipo Erba e Acqua come Gyarados, Tropius, Torterra, Leafeon. Se avete affrontato Pinsir con Togekiss potreste decidere di tenerlo in campo anche contro Marowak.



Anche contro Omastar (tipo Acqua/Roccia) il consiglio è di scegliere un combattente di tipo Erba: potrebbero fare al caso vostro Leafeon, Ludicolo, Torterra, Meganium o Venusaur. Ricordatevi in ogni caso di non usare Togekiss, a differenza di quanto detto per Marowak, poiché subirebbe enormi danni da alcuni degli attacchi di Omastar. Nel caso in cui il pokémon utilizzato da Cliff fosse Electivire, che è di tipo Elettro, l’unica possibilità che avete di uscirne vincitori è affrontarlo con un tipo Terra, come Garchomp, Groudon, Excadrill o Golurk.

Terzo Pokémon - Tyranitar, Swampert o Torterra

Se il terzo pokémon di Cliff dovesse essere Tyranitar, un tipo Roccia/Oscuro, con buone probabilità avrete già in campo una creatura in grado di affrontarlo. Altrimenti, le migliori opzioni per contrastarlo sono dei tipi Lotta, tra cui citiamo Conkeldurr, Blaziken, Heracross, Kyogre, Lucario.



Swampert è un pokémon Acqua/Terra che subisce moltissimo quando combatte contro tipi Erba come Leafeon, Ludicolo, Torterra, Tropius o Meganium. Fate attenzione però nel caso in cui doveste schierare Torterra, poiché subisce ingenti danni dagli attacchi di tipo Acqua di Swampert. L’ultima opzione di Cliff per il terzo round è lo stesso Torterra (Erba/Terra): contro di lui sono ottimi i pokémon che hanno mosse di tipo Fuoco, meglio se volanti. Consigliamo quindi di utilizzare, tra gli altri, Salamence, Togekiss, oppure anche Ho-Oh, Regice o Articuno.

Nel caso in cui non abbiate i pokémon sopracitati, sappiate che altre opzioni sono sicuramente altrettanto valide. L’importante è fare attenzione ai tipi che abbiamo evidenziato nella guida e utilizzarli per creare il vostro team personalizzato.

Se ve lo siete perso, potete recuperare sulle nostre pagine tutto quello che dovete sapere sull'arrivo del Team Rocket in Pokémon GO, insieme alla guida alle migliori creature per affrontare il leader Arlo.