Pokémon Go Guida: come catturare i Pokémon Eone Latios e Latias

Il recente ingresso in Pokémon Go di Latios e Latias , i Pokémon Eone, ha fatto sì che migliaia di allenatori si mettessero in cammino per trovare, sconfiggere e catturare i due iconici Pokémon di Hoenn. Così come altri leggendari, tuttavia, l’impresa di aggiungere Latios e Latias al proprio team è tutt’altro che semplice.

In questa guida, forniremo alcuni consigli utili sia per sconfiggerli, sia, successivamente, per catturare la loro versione non Raid. Tenete a mente, prima di cominciare, che la coppia di leggendari è stata aggiunta a Pokémon Go soltanto il 2 aprile e che se ne andrà il 5 giugno. Fino ad allora, potrete trovare Latios e Latias nei Raid presso le palestre di livello 5 sparse per il mondo.



La battaglia

Sconfiggere Latios e Latias è indubbiamente la parte più complessa nella strada verso la cattura.

Anzitutto, vi consigliamo di unirvi ad altri allenatori: se vi è possibile, mettetevi d’accordo con degli amici che giocano a Pokémon Go e affrontate insieme il raid. Se più giocatori partecipano alla battaglia Raid, del resto, le possibilità di sconfiggere il Pokémon di turno aumenteranno sensibilmente. In via generale, specialmente se siete da soli, cercate di mettere insieme un team composto di Pokémon che siano intorno (preferibilmente, che superino) i 2000 PL.



Come per ogni altra battaglia di questo genere, inoltre, la scelta dei giusti tipi di Pokémon è quantomeno fondamentale. Dato che entrambi gli Eoni sono di tipo Drago e Psico, le loro debolezze sono Fata, Buio, Drago, Ghiaccio, Insetto e Spettro. Ricordate, tuttavia, che i due leggendari potrebbero essere in possesso di svariate tipologie di mosse: di conseguenza, vi consigliamo di mettere insieme un team che sia preparato a tutte le eventualità. Formare una squadra composta di tutti i tipi sopra elencati, in questo senso, può essere un punto di partenza.

In quanto a Mosse Rapide, Latios e Latias potrebbero avere Dragospiro o Cozzata Zen. Le loro Mosse Speciali, tuttavia, presentano un più ampio spettro di variabilità: entrambi potrebbero avere Psichico e Dragartigli, Latios può avere Solarraggio e Latias può avere Tuono.

Se avete seguito almeno una parte di questi consigli, dovreste se non altro avere una concreta possibilità di battere i due Eoni. Quanto alla cattura, come avremo modo di vedere, la quantità di consigli e accorgimenti da seguire è purtroppo drasticamente ridotta.



La cattura

Una volta sconfitti Latios e Latias, avrete la possibilità di catturare una versione “depotenziata” del Pokémon che avete affrontato nella lotta Raid. Data la nota difficoltà della cattura dei leggendari, vi consigliamo caldamente di utilizzare una Baccalampon dorata, se ne avete. Purtroppo, utilizzare la bacca non garantisce di per sé le cattura, ma aumenterà considerevolmente le vostre possibilità.

La considerazione riguardo alla difficoltà assume tra l’altro particolare valenza alla luce della dimensione di Latios e Latias: essendo relativamente piccoli (almeno rispetto ad altri leggendari), fare un buon tiro potrebbe rivelarsi piuttosto difficile; tramite la Baccalampon dorata, tuttavia, i tiri che effettivamente andranno a segno avranno più possibilità di andare a buon fine.

Purtroppo, esiste la concreta possibilità che non riusciate a catturare Latios e Latias al primo tentativo. Se dovesse succedere, potrete tentare di nuovo recandovi in una differente palestra di livello 5 e ripetere il raid – nella speranza che, stavolta, la cattura a seguito della battaglia vada a buon fine.