Pokémon GO, guida: come catturare tutti i Pokémon di Galar

I Pokémon di Spada e Scudo sono ufficialmente approdati in Pokémon GO e da oggi è possibile per gli allenatori di tutto il mondo andare a caccia degli esemplari provenienti dalla regione di Galar. Scopriamo insieme quali sono i nuovi mostri disponibili e come fare per aggiungerli alla propria collezione.

I nuovi Pokémon di Galar sono in totale 9, ma solo alcuni di essi possono essere catturati semplicemente giocando e altri vanno recuperati obbligatoriamente completando una delle sfide presenti nella Ricerca Speciale Campione della sfida classica 2020 di Pokémon GO.

Ecco di seguito tutti gli esemplari di Galar e come ottenerli: