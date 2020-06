Pokémon GO, guida: quali sono le creature di Galar e Alola presenti nelle uova

Siete in cerca di qualche Pokémon proveniente dalle regioni di Galar o Alola da aggiungere alla vostra collezione di Pokémon GO? Sappiate allora che per un periodo di tempo limitato sarà possibile ottenerne alcuni semplicemente schiudendo delle uova.

Per trovare un Pokémon di Galar o Alola è necessario far schiudere delle uova da 7 chilometri, le uniche che potrebbero contenerli.

Ecco di seguito l'elenco completo delle creature che si possono ottenere da un uovo:

Meowth di Galar

Zigzagoon di Galar

Darumaka di Galar

Stunfisk di Galar

Rattata di Alola

Sandshrew di Alola

Vulpix di Alola

Diglett di Alola

Meowth di Alola

Geodude di Alola

Grimer di Alola

Va precisato che al momento non è ancora possibile ritrovare questi Pokémon nelle uova e bisognerà attendere la fine della Ricerca Speciale Campione della sfida classica di Pokémon GO per iniziare a trovarli, ovvero il prossimo lunedì 8 giugno alle ore 13:00. Il team di sviluppo non ha fornito una data per la fine di questo evento, in ogni caso vi suggeriamo di far schiudere quante più uova possibili per catturarli tutti.

Avete già letto la nostra guida su come catturare tutti i Pokémon di Galar in Pokémon GO?