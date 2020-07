Pokémon GO: guida alle creature migliori per sconfiggere Arlo del Team Rocket

Il Team Rocket è approdato in Pokémon GO e gli allenatori di tutto il mondo possono ora sfidare alcuni degli esponenti di questa squadra di cattivoni, tra i quali c'è anche il leader Arlo.

Se state per affrontare questo allenatore e volete prepararvi nel migliore dei modi, vi proponiamo l'elenco completo dei Pokémon che Arlo potrebbe utilizzare in battaglia e quelli che sono i più utili per contrastarlo. Nel primo round, infatti, Arlo utilizzerà sempre la stessa creatura, ma nel secondo e nel terzo round potrà selezionarne una a caso fra tre.

Primo Pokémon - Mawile

In questo caso non c'è possibilità che Arlo chiami in battaglia una creatura diversa da Mawile, di tipo Acciaio/Fata. Per contrastare al meglio Mawile, il nostro consiglio è quello di utilizzare un Pokémon di tipo Fuoco, così da infliggere ingenti danni con pochi attacchi. Tra le scelte migliori per sconfiggere Mawile troviamo Rhyperior, Heatran, Entei, Darmanitan e Houndoom.

Secondo Pokémon - Charizard, Steelix o Blastoise

Nel caso in cui Arlo dovesse far scendere in campo Charizard, non dovete far altro che prendere il vostro Pokémon di tipo Roccia più forte e farlo combattere (vanno benissimo Golem, Omastar, Rhyperior, Regirock e Tyranitar). Se il secondo Pokémon di Arlo è Steelix, allora potete usare una creatura di tipo Fuoco (come quella utilizzata nel primo scontro), Acqua o Terra. Tra le scelte migliori troviamo Entei, Darmanitan, Empoleon, Kyogre ed Excadrill. La terza ed ultima opzione è Blastoise, terzo stadio evolutivo di Squirtle che può essere messo KO con un Pokémon di tipo Erba (Roserade, Meganium, Leafeon, Ludicolo o Venusaur andranno più che bene).

Terzo Pokémon - Scizor, Dragonite o Salamence

Se Arlo dovesse chiamare in aiuto Scizor, potete continuare ad utilizzare un Pokémon di tipo Fuoco e magari mandarlo al tappeto con l'attacco caricato conservato nelle precedenti fasi del combattimento. Tra i migliori Pokémon di tipo Fuoco da utilizzare contro Scizor troviamo Ho-oh, Moltres, Entei, Heatran e Darmanitan. Se la scelta di Arlo dovesse invece ricadere su Dragonite o Salamence, vi basterà in entrambi i casi scegliere un Pokémon di tipo Fata o Ghiaccio come Togekiss, Gardevoir, Suicune o Clefable.

Se per qualche ragione i Pokémon che vi abbiamo consigliato non sono nella vostra collezione, vi basterà seguire i nostri suggerimenti sul tipo delle creature da utilizzare per affrontare questo scontro con serenità.

Avete già letto la nostra guida per ottenere Flying Pikachu gratis in Pokémon Go?