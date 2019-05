Pokemon GO, Guida evento Detective Pikachu: missioni, bonus e ricompense

Fino a venerdì 17 maggio i giocatori di Pokemon GO possono dedicarsi al nuovo Detective Pikachu, durante il quale sarà possibile ottenere diversi bonus e catturare una versione di Pikachu con il cappello da investigatore. In questa mini-guida vi spieghiamo tutto quello che c'è da sapere sull'evento.

Durante l'evento dedicato al film di Detective Pikachu, disponibile fino alle 22:00 italiane del 17 maggio, tutti gli allenatori di Pokemon GO potranno provare a catturare Pikachu con il cappello da investigatore, Aipom cromatico e altri Pokemon che appariranno con una maggior frequenza, senza dimenticare le nuove missioni a tema con ricompense specifiche. Di seguito vi spieghiamo come fare.

Ricerche sul campo dell'evento

L'evento dedicato a Detective Pikachu include anche delle missioni di Ricerca sul campo con ricompense specifiche. Le elenchiamo di seguito, specificando la ricompensa di ogni missione tra parentesi:

Cattura Bulbasaur (incontra Treecko allo stato selvatico)

Cattura Flareon (incontra Arcanine allo stato selvatico)

Cattura Psyduck (incontra Magikarp allo stato selvatico)

Cattura 10 Jigglypuff, Aipom o Snubbull (incontra Ditto allo stato selvatico)

Come catturare Detective Pikachu

Detective Pikachu non apparirà in modo del tutto casuale. Per ottenerlo, infatti, dovrete utilizzare la stessa procedura vista per catturare Smeargle in Pokemon GO.

Per incontrare la versione di Pikachu con il cappello da investigatore, infatti, dovrete entrare in modalità Foto GO e immortalare un altro Pokemon con uno scatto. La creatura comparirà occasionalmente mentre scatterete le foto, permettendovi di catturarlo.

Scattando più di una foto alle varie creature in vostro possesso, a un certo punto noterete una foto "ritoccata" in cui comparirà anche Detective Pikachu. Quest'ultimo apparirà poco dopo allo stato selvatico nelle vicinanze, consentendovi finalmente di acchiapparlo. Per aumentare le vostre chance di incontrare Detective Pikachu in Pokemon GO, dunque, non vi resta che scattare quante più foto possibili ai vostri mostriciattoli.

Versioni cromatiche di Aipom, Snubbull, Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Psyduck, Cubone

Durante l'intera durata dell'evento, i Pokemon che sono apparsi nel film di Detective Pikachu appariranno più di frequente allo stato selvatico nelle loro varianti cromatiche. Le creature in questione sono Snubbull, Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Psyduck, Cubone. In più, per la prima volta in assoluto gli allenatori di Pokemon GO potranno catturare anche la versione cromatica di Aipom.

Per concludere, ricordiamo che durante l'intera durata dell'evento i punti esperienza guadagnati saranno raddoppiati.