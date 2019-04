Pokemon GO: Guida all'evento di Pasqua Uova a GoGo

Fino al 23 aprile tutti gli allenatori di Pokemon GO possono partecipare all'evento di pasqua Uova a GoGo. In questa mini-guida vi spieghiamo tutto quello che c'è da sapere sulle missioni e sulle ricompense dell'evento.

I protagonisti del nuovo evento pasquale di Pokemon GO sono le creature baby come Pichu, Smoochum e Magby. Questi mostriciattoli nasceranno dalle Uova da 2 km, e con un pizzico di fortuna sarà possibile incontrare perfino un Buneary cromatico. Nelle Uova, inoltre, si potranno trovare dei Pokemon diversi da quelli dell'evento pasquale dell'anno scorso.

Di seguito elenchiamo le missioni (con relative ricompense) e i bonus previsti durante il nuovo evento Uova a GoGo di Pokemon GO:

Missioni

Schiudi 1 Uovo: ricompensa Buneary

Schiudi 3 Uova: ricompensa Azumarill

Schiudi 5 Uova: ricompensa Chansey

Bonus attivi

Sarà possibile ottenere il doppio delle caramelle da schiusa

Le incubatrici avranno un'efficacia raddoppiata

I Fortunuovo dureranno il doppio del tempo

Oltre a sfruttare i bonus attivi a proprio vantaggio, e il fatto che i Pokemon baby nasceranno dalle Uova da 2 km, per affrontare al meglio le missioni dell'evento e per massimizzare il numero di uova schiuse vi raccomandiamo di abilitare l'opzione sincroavventura. Una volta che l'avrete attivata, infatti, sarà possibile registrare le distanze percorse anche quando Pokemon GO non è attivo, permettendoci più facilmente di collezionare caramelle e far schiudere le uova.