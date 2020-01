Pokemon GO: Guida ai Filtri di Ricerca per IV, PL, PS, Tipo, Mosse

Grazie ai nuovi filtri di ricerca introdotti da Niantic Labs, in Pokemon GO è ora possibile catalogare le vostre creature in base a diversi parametri, come i Punti Lotta, IV, le mosse e altro ancora. Di seguito vi spieghiamo come funzionano tutte le parole chiave dei filtri di ricerca.

Per usare i filtri di ricerca vi baste inserire le seguenti parole chiave nella barra di ricerca dei Pokemon:

1*: mostra tutti i Pokémon che hanno almeno una stella nelle IV

2*: mostra tutti i Pokémon che hanno almeno due stelle nelle IV

3*: mostra tutti i Pokémon che hanno almeno tre stelle nelle IV

4*: mostra tutti i Pokémon con IV perfetti

@Nomemossa: mostra tutti i Pokémon che possiedono la mossa specificata in "Nomemossa"

@Tipo: mostra tutti i Pokémon che possiedono almeno una mossa di quel Tipo

Maschio: mostra tutti i Pokémon di sesso maschile

Femmina: mostra tutti i Pokémon di sesso femminile

Leggendario: mostra tutti i Pokémon Leggendari

Mitico: mostra tutti i Pokémon Mitici

Cromatico: mostra tutti i Pokémon Shiny

Fortunato: mostra tutti i Pokémon Fortunati (solo quelli da scambio)

Alola: mostra tutti i Pokémon della regione di Alola

Ombra: mostra tutti i Pokémon Oscuri

Purificati: mostra tutti i Pokémon Purificati

Sfrutterete questa nuova funzionalità dei filtri di ricerca in Pokemon GO? Potrebbe tornarvi molto utile per trovare immediatamente le vostre creature, soprattutto se ne possedete un buon numero.

