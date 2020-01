Pokemon GO Guida Lega Lotte GO: stagioni, ricompense, biglietti premium e leghe

Richiesta a gran voce dai giocatori, finalmente la Lega Lotte GO è arrivata in Pokémon GO. In questa mini-guida vi spieghiamo tutto quello che c'è da sapere sulla nuova modalità PvP competitiva del gioco mobile di Niantic Labs.

Trovandosi ancora in fase di rollout, la Lega Lotte GO verrà resa disponibile gradualmente agli Allenatori in base al loro livello. I giocatori che sono già in grado di accedere alla modalità possono dedicarsi alla prima pre-stagione della Lega Lotte GO. Di cosa si tratta?

Pre-stagioni della Lega Lotte GO

La pre-stagione è il periodo di tempo precedente all'inizio di una stagione competitiva. Gli sviluppatori approfitteranno di questa finestra temporale per bilanciare al meglio la modalità, apportando eventuali modifiche alle durate delle stagioni, ai livelli degli allenatori e così via.

Le Sfide Allenatore all'interno della Lega Lotte GO si alterneranno fra tre leghe, dove si potranno ottenere particolari ricompense in base al proprio punteggio.

Per quanto riguarda la pre-stagione, la Lega Lotte GO inizierà con la Lega Mega, per poi passare alla Lega Ultra e alla Lega Master. Le leghe si alterneranno ogni due settimane. Sarà possibile aumentare di livello durante la pre-stagione, anche se questo livello verrà parzialmente azzerato all'inizio della prima season. In ogni caso potrete ottenere ricompense per le lotte e le vittorie, sfruttando l'occasione per allenarvi in vista della nuova stagione.

Di seguito elenchiamo le date in cui si alterneranno le Leghe della pre-stagione di Lotte GO:

Lega Mega: dal 28 gennaio 2020

Lega Ultra: dal 10 febbraio 2020

Lega Master: dal 24 febbraio 2020

Ritorno della Lega Mega: dal 9 marzo 2020

Come partecipare Lega Lotte GO e ottenere le ricompense

Le ricompense saranno stabilite in base ai livelli e alle lotte vinte dal giocatore. Gli allenatori dovranno percorrere 5 chilometri per guadagnare l'accesso alla Lega Lotte GO e sbloccare 5 partite online, operazione che sarà possibile ripetere fino a 3 volte al giorno.

Durante la lotta potrete ricevere una grande quantità di polvere di stelle in base al vostro livello e al numero di vittorie. Potrete anche ottenere importanti oggetti correlati alle lotte (come le Caramelle rare e gli MT) e incontrare Pokémon esclusivi da catturare e aggiungere alla vostra squadra.

Pikachu Libre e altri oggetti dell'avatar a lui ispirati saranno tra le prime ricompense esclusive delle Lega Lotte GO. Ricordiamo che Pikachu Libre è apparso per la prima volta in Pokémon Rubino Omega, in Pokémon Zaffiro Alpha e in Pokkén Tournament. Farà il suo debutto in Pokémon GO come creature che può essere incontrata esclusivamente partecipando alla Lega Lotte GO.

Man mano che aumentate di livello durante la pre-stagione, potete ottenere oggetti dell'avatar ispirati a Pikachu Libre come ricompensa esclusiva. Assicuratevi di vestire i vostri avatar con alcuni di questi oggetti per mostrare la vostra abilità nelle lotte, dato che solo i partecipanti alla Lega Lotte GO possono ottenerli.

Grazie al lavoro svolto dai dataminer, sono emerse le possibili ricompense future della Lega Lotte GO, che potete vedere nell'immagine riportata in basso. Naturalmente, le ricompense definitive potrebbero cambiare rispetto a quanto mostrato nei leak.

Biglietti Sfida Premium

I biglietti raid premium diventeranno presto i biglietti sfida premium. Questi ultimi potranno essere utilizzati per accedere ai raid o al percorso premium nella Lega Lotte GO. Vincere nel percorso premium garantisce ricompense migliori a ogni vittoria e riduce il numero di vittorie necessarie per incontrare determinati Pokémon. Tuttavia, come è facile immaginare, nei percorsi premium incontrerete allenatori molto competitivi e potenti, quindi preparatevi a una sfida particolarmente impegnativa.

Precisiamo che l'utilizzo di un biglietto sfida premium non influisce sul vostro livello o sul punteggio: l'unico modo per migliorarli è vincere.

Segnaliamo infine che è possibile utilizzare la funzione Lotta per ottenere in anticipo l'accesso alla Lega Lotte GO. Questa vi permetterà di spendere le vostre Pokémonete per accedere in anticipo alla Lega Lotte GO. Il costo diminuisce man mano che vi avvicinate all'obiettivo dei 5 chilometri.

Ricordate che dovrete comunque macinare almeno 2 chilometri prima di utilizzare questa opzione, e che in ogni caso nessuno vi impedisce di camminare. Potete sempre percorrere l'intera distanza per accedere alla Lega Lotte GO senza spendere Pokémonete.