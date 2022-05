Pokémon GO: guida alle migliori megaevoluzioni

Grazie alle novità annunciate ad aprile inerenti alle megaevoluzioni di Pokémon GO, gli utenti del gioco targato Niantic potranno sfruttare più facilmente le forme potenziate dei loro partner preferiti. Per aiutarvi ad essere preparati ai Raid che vi riserva il futuro, ecco una selezione di alcune fra le più potenti megaevoluzioni di Pokémon GO.

MegaAerodactyl

Attacco : 292

: 292 Difesa : 210

: 210 Resistenza : 190

: 190 Punti Salute massimi : 172

: 172 Punti Lotta massimi: 4655

MegaGyarados

Attacco : 292

: 292 Difesa : 247

: 247 Resistenza : 216

: 216 Punti Salute massimi : 194

: 194 Punti Lotta massimi: 5332

MegaBlastoise

Attacco : 264

: 264 Difesa : 237

: 237 Resistenza : 188

: 188 Punti Salute massimi : 4455

: 4455 Punti Lotta massimi: 171

MegaVenusaur

Attacco : 241

: 241 Difesa : 246

: 246 Resistenza : 190

: 190 Punti Salute massimi : 172

: 172 Punti Lotta massimi: 4181

MegaCharizard Y

Attacco : 319

: 319 Difesa : 212

: 212 Resistenza : 186

: 186 Punti Salute massimi : 169

: 169 Punti Lotta massimi: 5037

MegaGengar

Attacco : 349

: 349 Difesa : 199

: 199 Resistenza : 155

: 155 Punti Salute massimi : 143

: 143 Punti Lotta massimi: 4902

Vi segnaliamo quelle che a nostro avviso sono le megaevoluzioni più interessanti del gioco di Niantic, fateci sapere se diete d'accordo con noi nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

Nel caso voleste rimanere aggiornati sulle ultime novità del gioco in questione, vi ricordiamo che fra le pagine di Everyeye.it potete trovare il calendario completo degli appuntamenti di maggio di Pokémon GO, nel quale spiccano eventi quali Arrivederci Alola e il più imminente Festival dell’acqua. Quest’ultimo, stando alle recenti scoperte emerse dal datamining, potrebbe introdurre una variante inedita di Lapras.