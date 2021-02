Pokemon GO: la guida con i migliori trucchi per affrontare Suicune

A partire dal 4 febbraio tutti gli allenatori di Pokémon GO hanno la possibilità di affrontare, ed eventualmente catturare, un nuovo pokémon come boss all’interno dei raid leggendari: stiamo parlando di Suicune, che prende il posto di Raikou, il quale invece non è più disponibile all’interno del gioco.

Come affrontare Suicune

Migliori Pokémon da usare contro Suicune

Pokémon Erba : Venusaur o Mega Venusaur/Roserade/Tangrowth/Sceptile/Abomasnow o Mega Abomasnow

: Venusaur o Mega Venusaur/Roserade/Tangrowth/Sceptile/Abomasnow o Mega Abomasnow Pokémon Elettrico: Raikou/Electivire/Magnezone/Zekrom/Luxray/Ampharos o Mega Ampharos

Come ottenere Suicune Shiny

Suicune è un pokémon leggendario di, di conseguenza i tipi di pokémon più adatti per affrontarlo sono, grazie ai quali sarà possibile, rispettivamente, minimizzare i danni subiti e massimizzare i danni inflitti utilizzando le giuste creature. Al contrario, Suicune è estremamente efficace contro pokémon di, i quali risulterebbero molto svantaggiati rispetto al loro avversario durante lo scontro, e sono quindi da evitare assolutamente all’interno della vostra squadra di creature con cui deciderete di affrontare il boss di questo nuovo raid.Infine, tenete presente che c’è la possibilità che Suicune possa conoscere unda utilizzare durante la battaglia con i vostri pokémon: questo attacco potrebbe riuscire ad infliggere ingenti danni ai vostri pokémon di, dunque tenete presente anche questa variabile durante la fase di preparazione della squadra che porterete con voi all’interno del raid.Come detto precedentemente, i migliori tipi di Pokémon per affrontare Suicune sono Erba ed Elettrico; vediamo quindi una serie dei migliori Pokémon del gioco per ciascuno di questi due tipi con i quali è più semplice affrontare e sconfiggere Suicune, in modo da poterlo poi catturare:Suicune resterà all’interno di Pokémon GO come boss di un raid leggendario fino al prossimo: durante questo periodo avrete la possibilità non solo di affrontarlo e catturarlo, ma talvolta potrebbe capitarvi di incontrare un, ovvero una sua variante speciale. Purtroppo, le probabilità di trovarne uno all’interno del raid sono scarse, e non c’è modo di sapere se il Suicune che vi trovate davanti in battaglia sia Splendente oppure no: la sua natura si rivelerà infatti solamente dopo averlo sconfitto, prima della fase dedicata alla cattura del Pokémon leggendario.Non essendoci una tecnica specifica per poter avere la garanzia di incontrare un Suicune Splendente, l’unico modo che avete per aumentare le vostre probabilità di trovarlo è quello di: ricordate che per prendere parte ad un raid leggendario vi servirà un Pass Raid oppure un Pass Raid Remoto.

Oltre all'arrivo di Suicune all'interno dei raid leggendari, il febbraio di Pokémon GO sarà un mese ricco di eventi, tra cui i festeggiamenti per il Capodanno Lunare e l'evento di San Valentino Pokemon GO.