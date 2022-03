Pokémon GO: guida alle novità e alle ricompense gratis della Stagione di Alola

Oggi è stato dato ufficialmente il via alla Stagione di Alola in Pokémon GO, la quale ci accompagnerà fino al prossimo 1 giugno 2022 e permetterà agli allenatori di tutto il mondo di aggiungere al loro Pokédex le creature che abbiamo imparato a conoscere in Pokémon Sole e Pokémon Luna. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questo aggiornamento.

La prima della lunghissima lista di novità introdotte nel titolo mobile gratuito per Android e iOS riguarda proprio i Raid, dal momento che i giocatori potranno affrontare Tapu Koko (solo fino al 15 marzo 2022) e Rockruff con tanto di possibilità di trovare la loro variante cromatica. Ovviamente un update di tale importanza ha anche aggiunto numerosi Pokémon inediti per il gioco Niantic.

Ecco di seguito la lista completa dei nuovi Pokémon che possono essere trovati in natura, anche in versione cromatica:

Rowlet

Litten

Popplio

Pikipek

Yungoos

Comfey (solo alle Hawaii)

Jangmo-o

Questi sono invece i nuovi Pokémon della Stagione di Alola che gli allenatori possono ottenere facendo evolvere le forme base catturate in giro per il mondo:

Dartrix

Decidueye

Torracat

Incineroar

Brionne

Primarina

Trumbeak

Toucannon

Gumshoos

Lycanroc in Forma Giorno

Lycanroc in Forma Notte

Hakamo-o

Kommo-o

Anche le uova potranno contenere nuovi Pokémon, ovvero:

Yungoos

Pikipek

Rowlet

Litten

Popplio

Rockruff

Jangmo-o

Come ogni aggiornamento di Pokémon GO che si rispetti, nel corso dei prossimi mesi verranno introdotte anche nuove Ricerche, tutte completabili entro e non oltre la fine della stagione (fissata al 1 giugno 2022 alle ore 9:59 del fuso orario italiano):

Ricerca speciale dell'isola di Mele Mele: dal 1 marzo 2022

Ricerca speciale dell'isola di Akala: dal 22 marzo 2022

Ricerca speciale dell'isola di Ula Ula: dal 12 aprile 2022

Ricerca speciale dell'isola di Poni: dal 10 maggio 2022

Ricerca speciale di fine stagione: dal 25 maggio 2022

Il team di sviluppo ha anche annunciato il primo Community Day della Stagione di Alola, ovvero quello di marzo 2022: l'evento sarà dedicato a Sandshrew e Sandshrew di Alola, i quali potranno essere evoluti rispettivamente in Sanslash con l'esclusivo attacco Nottesferza e in Sandslash di Alola con l'esclusivo attacco veloce Ombrartigli.

Il primo evento in game terminerà invece alle ore 20:00 italiane di mercoledì 9 marzo 2022 e farà in modo che i seguenti Pokémon possano essere trovati molto facilmente allo stato selvatico con buone probabilità di essere anche cromatiche:

Rowlet

Litten

Popplio

Pikipek

Yungoos

Qui sotto trovate invece l'elenco completo dei Pokemon che possono apparire allo stato selvatico nel corso della Stagione di Alola in base all'area esplorata:

Città

Rattata di Alola

Meowth di Alola

Magnemite

Grimer di Alola

Jolteon

Makuhita

Minccino

Foreste

Paras

Exeggcute

Aipom

Pineco

Electrike

Rufflet

Yungoos

Montagne

Cubone

Diglett di Alola

Geodude di Alola

Flareon

Baltoy

Golett

Archen

Spiagge e acqua

Alolan Exeggutor

Staryu

Dratini

Vaporeon

Tirtouga

Frillish

Corphish

Emisfero meridionale

Nincada

Beldum

Sewaddle

Deerling Forma Autunno

Chespin

Fennekin

Froakie

Emisfero settentrionale

Lotad

Bagon

Snivy

Tepig

Oshawott

Deerling Forma Primavera

Foongus

Anche i Pokémon all'interno delle uova cambieranno e sarà possibile trovare le seguenti creature con tanto di probabilità di ottenerne la versione cromatica:

Uova da 2 Km

Yungoos

Pikipek

Chespin

Fennekin

Froakie

Cubone

Exeggcute

Uova da 5 Km

Rowlet

Litten

Popplio

Tyrogue

Skarmory

Bonsly

Mantyke

Phantump (Ricompensa di Sincroavventura)

Munchlax (Ricompensa di Sincroavventura)

Happiny (Ricompensa di Sincroavventura)

Shieldon (Ricompensa di Sincroavventura)

Dedenne (Ricompensa di Sincroavventura)

Cranidos (Ricompensa di Sincroavventura)

Uova da 10 Km

Rockruff

Jangmo-o

Alomomola

Mienfoo

Axew

Noibat

Espurr

Dratini (Ricompensa di Sincroavventura)

Riolu (Ricompensa di Sincroavventura)

Bagon (Ricompensa di Sincroavventura)

Beldum (Ricompensa di Sincroavventura)

Deino (Ricompensa di Sincroavventura)

Goomy (Ricompensa di Sincroavventura)

Chiudiamo infine con l'elenco completo dei bonus stagionali:

Gli allenatori in movimento possono notare una maggiore efficacia dell'Aroma

I Pokémon che prendono parte ad un Raid da remoto infliggono un maggior quantiativo di danni

Facendo girare i dischi dei Pokéstop si possono ottenere Pacchi Amicizia gratis

I Dischi Foto in Palestra permettono di ottenere un massimo di 2 Biglietti Raid gratis

La durata di Aroma è aumentata a 90 minuti

Avete già dato un'occhiata alla roadmap del 2022 di Pokémon GO?